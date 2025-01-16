توفيت امرأة بشكل مفاجئ، في مدينة السليمانية، شمال العراق، خلال إجرائها عملية جراحية تجميلية تتعلق بالسمنة.

وتبلغ الضحية من العمر 41 عاماً، وهي أم لطفلين، وقد فارقت الحياة في مستشفى خاص بالمدينة التي تتبع إقليم كردستان العراقي، وفق شبكة «روداو» الإخبارية المحلية.

وخضعت المرأة للعملية الجراحية بهدف «استخراج الشحوم من بطنها»، لكنها لم تستيقظ بعد ذلك، قبل أن تعلن وفاتها.

وأوقفت الشرطة الطبيب الجراح الذي أجرى العملية للضحية بعد أن تقدم ذووها بشكوى رسمية.

ومن غير الواضح حتى الآن إن كانت الوفاة ترتبط بخطأ طبي من الفريق الجراحي، أم بمضاعفات طبية لا دخل لهم فيها.