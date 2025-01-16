أعلنت هيئة التراث، أمس، تسجيل 3,202 موقع جديد ضمن السجل الوطني للتراث العمراني، لترتفع حصيلة المواقع المسجلة إلى 28,202 موقع تعكس غنى التراث السعودي. وجاء التسجيل استناداً إلى نظام الآثار والتراث العمراني وقرار مجلس إدارة الهيئة، بهدف توثيق وحماية المواقع ذات القيمة التاريخية والثقافية.وتوزعت المواقع الجديدة على مناطق المملكة، حيث سجلت منطقة الرياض 16 موقعاً، ومكة المكرمة 8 مواقع، وعسير 3,170 موقعاً، إضافة إلى مواقع في القصيم، الشرقية، حائل، نجران والباحة.