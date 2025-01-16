تعود الفنانة مي عمر، إلى الشاشة الصغيرة في الجزء الثاني من مسلسل «العتاولة»، بجانب مجموعة من الفنانين بينهم محمد رمضان وأحمد السقا. يُعد العمل استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، إذ يتناول صراعات درامية جديدة تحمل طابع التشويق والإثارة.ويتميز المسلسل، بتتر غنائي بصوت الفنان حودة بندق، الذي كشف تفاصيل الأغنية أخيراً. التتر من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان سامح كريم، وتوزيع موسيقي لإسلام شيبسي. وأكد بندق، أن الأغنية تمزج بين الإيقاع الشعبي والدرامي لتعكس أجواء المسلسل وصراعات شخصياته، خصوصاً دور مي عمر الذي يُعد من أبرز محاور الأحداث.وأعربت مي عمر، عن حماسها الكبير للعودة بهذا الدور، مؤكدة أن «العتاولة 2» يقدم مزيجاً فريداً من الدراما العائلية والتشويق، ما يجعله أحد الأعمال المنتظرة لهذا الموسم.من المتوقع، أن تُطرح أغنية التتر عبر المنصات الرقمية بالتزامن مع عرض المسلسل، الذي يُنتظر أن يحقق نجاحاً كبيراً؛ بفضل الأداء المميز لنجومه والتتر الذي يعكس قوة العمل.