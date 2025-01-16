كشفت شركة يابانية (Xturismo)، أول دراجة نارية كهربائية طائرة في العالم، تمثل إنجازًا تقنيًا يجمع بين الابتكار والتصميم العصري.وتتميز الدراجة بمحرك كهربائي متطور يتيح لها التحليق على ارتفاعات منخفضة ولمسافات قصيرة، مما يجعلها مثالية للاستخدام داخل المدن. وتدعمها تقنيات متقدمة للتحكم والسلامة، مع هيكل خفيف يعزز الكفاءة.الشركة المصنعة أوضحت، أن الدراجة تقدم حلاً مستدامًا للتنقل، حيث تعتمد على الطاقة الكهربائية بالكامل، ما يجعلها صديقة للبيئة وخالية من الانبعاثات الكربونية.الدراجة الطائرة موجهة لعشاق التكنولوجيا والمغامرة، ومن المتوقع أن تُطرح في الأسواق العالمية قريبًا بعد استكمال مراحل الإنتاج الأولية. وبرغم عدم الكشف عن السعر النهائي، إلا أنها تستهدف شريحة محدودة مستعدة للاستثمار في وسائل النقل المستقبلية، وبداية لتحويل أحلام الطيران الشخصي إلى حقيقة ملموسة.