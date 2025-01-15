واقعة غريبة شهدتها مصر، حين أقدمت زوجة على حفظ جثمان زوجها في الملح لمدة شهر كامل بعد وفاته خوفا من الملاحقة القانونية.

بدأت الحادثة عندما اشتكى الجيران في أحد المباني بمنطقة 15 مايو بالقاهرة من روائح غريبة تنبعث من شقة طبيب متقاعد، مما دفعهم إلى إبلاغ السلطات. وعند وصول السلطات، اكتشفوا أن الجثة، التي تعود للطبيب المصري المسن، ملفوفة في ملاءة ومغطاة بالملح.

ووفقاً للتحقيقات، تبين أن الطبيب المتوفى كان متزوجاً عرفياً من سيدة تحمل جنسية عربية، وقد دخلت البلاد بطريقة غير شرعية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، وباستجواب الجيران أفاد أحدهم بأن المتوفى هو طبيب مصري متقاعد حسن السلوك بين الجميع، ويقطن هذه الشقة بصحبة سيدة تحمل إحدى الجنسيات العربية منذ العام الماضي، مفترضا أنها زوجته منذ عدة أشهر.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تركت زوجة الطبيب المتوفى رسالة إلى مالك الشقة، قالت فيها إن زوجها توفي بطريقة طبيعية، وإنها لم يكن لها يد في وفاته، إلا أنها لم تتمكن من التوصل إلى أقربائه لإبلاغهم بالوفاة، كما خشيت من الملاحقة القانونية حيث إقامتها غير شرعية في البلاد، ما دفعها لحفظ جثمان زوجها بالملح حتى حلول موعد دفع الإيجار، حتى يعلم مالك الشقة ويتولى هو الإبلاغ عن الوفاة واتخاذ اللازم.

إلى ذلك، قامت السلطات بالتحفظ على جثمان الطبيب داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تتولى التحقيق، كما تم ضبط الزوجة الهاربة لاستجوابها حول الواقعة واتخاذ اللازم من إجراءات قانونية.