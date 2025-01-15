يعاني بعض مستخدمي تطبيق واتساب من توقف الرسائل الصوتية عند تقريب الهاتف من الأذن، إذ تنطفئ الشاشة ويتغير مستوى الصوت. السبب وراء هذه المشكلة، يعود إلى عمل (مستشعر القرب) في الهاتف، الذي يقوم بتوجيه الصوت إلى سماعة الأذن عند تقريب الجهاز من الوجه.وفقاً لتقرير نشره موقع (إنفو باي) الإسباني، أوضحت (واتساب) أن هذه المشكلة قد تكون نتيجة حجب المستشعر باليد أو الإصبع. ولحل المشكلة، يُنصح بتعديل وضع اليد أو التأكد من عدم تغطية المستشعر قبل إعادة تشغيل الصوت.إذا استمرت المشكلة، يُمكن اختبار المستشعر عبر إجراء مكالمة هاتفية. انطفاء الشاشة فور بدء المكالمة يشير إلى عمل المستشعر بشكل طبيعي، بينما عدم استجابته قد يدل على وجود خلل.