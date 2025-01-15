قياس ضغط الدم بدقة أمر حيوي لتشخيص المشكلات الصحية ومراقبة الحالات المزمنة، ولكن كثيراً ما تتأثر النتائج بسبب أخطاء بسيطة يمكن تجنبها. في هذا السياق، نشر موقع (24)، تقريراً يسلط الضوء على سبعة أخطاء شائعة تؤثر على دقة قراءة ضغط الدم، والالتزام بالإرشادات يساهم في تجنُّب الأخطاء وضمان قراءة دقيقة لضغط الدم، مما يساعد في اتخاذ القرارات الصحية الصائبة.1 - الجلوس بشكل غير صحيحالجلوس الخاطئ، خصوصاً مع عدم دعم الظهر أو وضع القدمين بشكل متقاطع، يؤثر على القراءة. لذا، يوصى بالجلوس على كرسي مستوٍ مع دعم كامل للظهر ووضع القدمين على الأرض.2 - عدم استخدام الكم المناسبحجم الكم (الكفة) يلعب دوراً كبيراً في دقة القراءة. استخدام كم صغير جدّاً أو كبير جدّاً يمكن أن يعطي قراءات مضللة.3 - إجراء القياس بعد مجهود بدنيالقياس مباشرة بعد ممارسة الرياضة أو تناول الكافيين يؤدي إلى قراءات غير دقيقة. يجب الانتظار لمدة 30 دقيقة قبل القياس.4 - التحدث أثناء القياسالحديث أو الحركة خلال القياس يؤثر على النتائج. للحصول على قراءة دقيقة، يوصى بالبقاء هادئاً وثابتاً.5 - قياس الضغط على ذراع مرفوعة أو منخفضةيجب أن يكون الذراع بمستوى القلب أثناء القياس. وضع الذراع بشكل خاطئ يؤدي إلى قراءة غير صحيحة.6 - إهمال التكرارقراءة واحدة قد لا تكون كافية. يُفضل أخذ متوسط 2 إلى 3 قراءات بفاصل زمني بسيط للحصول على نتائج موثوقة.7 - استخدام جهاز غير معايرالأجهزة غير المعايرة أو التي لم تتم صيانتها قد تعطي قراءات خاطئة. ينصح بفحص الجهاز دوريّاً للتأكد من دقته.