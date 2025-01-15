كشف فريق من الباحثين نظارة ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، صُممت خصيصاً لتسهيل العمليات الجراحية وتقديم خدمات الترجمة الفورية. النظارة المبتكرة، تهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين في القطاعات الطبية والعامة من خلال تزويدها بمزايا فريدة تُعزز التفاعل مع المحيط.النظارة التي طُورت باستخدام تقنيات متقدمة، تُتيح للجراحين رؤية بيانات المرضى وتحليلها أثناء العمليات دون الحاجة لترك أدواتهم، ما يساهم في تحسين دقة الأداء الطبي وتقليل الوقت المستغرق. كما تدعم الترجمة الفورية للنصوص المنطوقة أو المكتوبة، ما يجعلها أداة قوية لتسهيل التواصل بين الثقافات المختلفة؛ سواء في المجالات الطبية أو الحياة اليومية.