كشف تقرير علمي حديث، عن خطر يشكله البلاستيك الدقيق على صحة الإنسان، حيث تنتشر هذه الجزيئات الدقيقة التي لا يتجاوز قطرها خمسة ميكرونات في المياه، الأغذية، وحتى الهواء الذي نتنفسه.وأوضح التقرير أن البلاستيك الدقيق يدخل جسم الإنسان عن طريق الاستنشاق أو تناول الأطعمة والمشروبات الملوثة، ويُعتقد أنه يتراكم في الأنسجة الحيوية، ما يؤدي إلى تأثيرات صحية خطيرة مثل الالتهابات، اضطرابات في وظائف الأعضاء، وزيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة.ويعزو العلماء تفاقم المشكلة إلى الاستخدام الواسع للبلاستيك وعدم تدويره بشكل آمن. وأوصى التقرير باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من استخدام البلاستيك، وتطبيق سياسات صارمة لمعالجة التلوث البلاستيكي وحماية البيئة وصحة الإنسان.هذا التحذير العلمي يُظهر الحاجة الملحة إلى مواجهة هذا التهديد الصامت، الذي قد يترك تداعيات خطيرة على صحة الأجيال الحالية والمستقبلية.