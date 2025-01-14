قضت محكمة بريطانية بالسجن 3 سنوات ونصف السنة لأب عذب أطفاله طوال 15 عاما جسديا ونفسيا، حيث أجبرهم على أكل أرنبهم الأليف وخنق كلبهم أمامهم.

وفي التفاصيل ووفقا لصحيفة «ميرور» فقد أجبر الأب ابنته، التي كانت تخاف من العناكب، على الاستلقاء في القبو، بينما وضع عنكبوتا على وجهها. وقالت إنه في إحدى المرات قام بصفهم وضربهم «بالعصي والأسلحة» بسبب مخالفات بسيطة، بما في ذلك تبليل أنفسهم.

وتم سجن الأب الذي لا يمكن ذكر اسمه لحماية هوية ضحاياه، في محكمة شروزبري كراون، وفقا للصحيفة. وقال المدعي العام أنتوني لونجسورث، إن حوادث الإذلال الجسدي والعقلي امتدت طوال طفولة الضحايا.

وأضاف أن الأطفال الثلاثة عانوا نفسيا طوال حياتهم، وأصبح العديد منهم معتمدين على الكحول، وحاول أحدهم الانتحار، بينما غادر الثالث البلاد بمجرد أن تمكن من مغادرة المنزل.

وكان الرجل، الذي أنكر قسوته على الأطفال، قد قال للمحكمة أمام هيئة محلفين إنه «كان مجرد أب منضبط».

ولكن المحكمة أدانت المتهم بارتكاب 3 تهم تتعلق بقسوة معاملة الأطفال وتهمة واحدة تتعلق بإيذاء جسدي فعلي، وذلك لركله ولكمه لابنته، مما تسبب في إصابتها بندوب.

وقال القاضي الذي أصدر الحكم: «لقد تجاوز هذا الأمر حدود التأديب أو العقاب المعقول، لقد كان قسوة وإساءة جسدية تحدث بانتظام».