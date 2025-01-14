تُعد الساونا خياراً مثالياً خلال فصل الشتاء، إذ تجمع بين الاسترخاء والفوائد الصحية المتعددة. تساعد الحرارة الجافة على تحسين الدورة الدموية، تخفيف الالتهابات، وتعزيز الصحة الجسدية والعقلية، وفقاً لما ذكرته صحيفة «التايمز» البريطانية.يؤكد الخبراء، أن الساونا تقلل التوتر، وتُحسّن جودة النوم، وترفع مستويات الطاقة بفضل إفراز هرمونات الإندورفين التي تمنح الشعور بالسعادة. وتشير الدراسات إلى أن الاستخدام المنتظم لها يعزز صحة القلب والأوعية الدموية، ويقوي جهاز المناعة، ويؤخر ظهور علامات الشيخوخة.ولضمان أقصى استفادة، يُنصح بالبدء بجلسات قصيرة تراوح بين 10 إلى 15 دقيقة في درجات حرارة بين 70-100 درجة مئوية، مع فترات تبريد. يُفضل استخدامها مرة أسبوعياً للحصول على تأثير إيجابي على الصحة العامة.تحسين الدورة الدمويةتقليل التوتر ورفع الطاقةتعزيز صحة القلب والمناعةتحسين جودة النومتحسين صحة الجلد ونضارته