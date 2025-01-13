ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 24 شخصًا، فيما لا يزال 16 في عداد المفقودين.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم بأن رجال الإطفاء لا يزالون يعملون للحد من توسع الحرائق، في وقت حذر فيه خبراء الأرصاد الجوية من استمرار الظروف الجوية غير الملائمة لعملهم، فيما أصدرت خدمة الطقس الأمريكية تحذيرات من رياح قوية، تصل سرعتها إلى 50 ميلًا في الساعة (80 مترًا) مع هبات تصل إلى 70 ميلًا في الساعة (113 كيلومترًا) في المناطق الجبلية.

وألقت طائرات مياهها ومواد لإخماد الحرائق، بينما استعانت فرق الإطفاء على الأرض بأدوات يدوية وخراطيم مياه لاحتواء حريق منطقة باسيفيك باليساديس، حيث بدأ يزحف إلى حي برينتوود ومناطق مأهولة بالسكان.

وتمكنت فرق الإطفاء من زيادة نسبة احتواء الحريق إلى 27 % ارتفاعًا من 15 % في اليوم السابق.