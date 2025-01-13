تعمل منصة «واتساب» على اختبار تصميم جديد يخصص مساحة بارزة لمجموعة من روبوتات الذكاء الاصطناعي للمستخدمين.

ويظهر هذا التحديث في النسخة التجريبية الأخيرة من التطبيق المُخصص لنظام أندرويد، وهو يضيف تبويباً جديداً مخصصاً للذكاء الاصطناعي إلى الشاشة الرئيسية للتطبيق باسم «AIs».

ويضم التبويب الجديد قائمة بروبوتات الذكاء الاصطناعي التي تعبر عن أكثر الشخصيات شيوعاً لبدء الدردشة معها، إضافة إلى روبوتات أخرى مُرتبة حسب الموضوعات، كما يشمل التحديث الجديد تقديم مزايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل إنشاء الصور والملصقات، وأداة بحث تعتمد على روبوت ميتا الذكي «Meta AI».

ومع أن هذه الأدوات ليست جديدة كلياً في «واتساب»، فإنها متاحة فقط في بعض الدول بعدد محدود من اللغات. ويصل المستخدمون حالياً إلى روبوتات «ميتا» الذكية من خلال تبويب «الدردشات» الأساسي، ولكن التصميم الجديد يمنحها مزيداً من الأهمية.

ومن المزايا الأخرى التي تختبرها «ميتا» أيضاً إمكانية إنشاء شخصيات ذكاء اصطناعي مُخصصة مباشرةً عبر التطبيق، وقد كانت تلك الميزة متوفرة فقط عبر قسم «AI Studio» في «إنستغرام».

ويحل تبويب الذكاء الاصطناعي الجديد محل تبويب «المجتمعات» دون إلغائه، إذ نُقل إلى تبويب «الدردشات».

ويتوفر الإصدار التجريبي الحالي من «واتساب» عبر متجر «قوقل بلاي»، ولكن لا يمكن للمزيد من المستخدمين تحميله في الوقت الحالي.

ولم تعلن المنصة بعدُ موعد إطلاق التبويب الجديد بنحو رسمي، ويُرجح أن يظل مقتصراً على الدول التي تتوفر فيها مزايا الذكاء الاصطناعي، كما يتوقع تطبيق التغييرات نفسها في تطبيق «واتساب» في هواتف آيفون.

وتهدف «ميتا» من هذه الخطوة إلى تشجيع المستخدمين على التواصل مع روبوتها الذكي «Meta AI»، وروبوتات الدردشة الأخرى المعتمدة عليه.