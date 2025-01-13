نجح فريق طبي متخصص في مستشفى عيون الجواء، أحد مكونات تجمع القصيم الصحي، في إنقاذ حياة سعودية تبلغ من العمر 31 عاماً، كانت تعاني من نزيف حاد قبل الولادة نتيجة انفصال المشيمة، خلال الأسبوع الـ32 من حملها بتوأم ثلاثي.وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن الفريق الطبي المختص، استقبل الحالة فور وصولها إلى المستشفى بواسطة الهلال الأحمر السعودي، وتم التعامل الطبي العاجل معها، ونقلها إلى غرفة العمليات لإجراء عملية قيصرية طارئة تحت إشراف استشاري النساء والولادة، واستشاري التخدير، واستشاري الأطفال حديثي الولادة.وأشار إلى أن الفريق الطبي نجح في إجراء العملية بمهارة، وتم إنقاذ حياة الأم والحفاظ على سلامة الأجنة، الذين ولدوا بصحة جيدة، راوحت أوزان المواليد الثلاثة بين 1.5 و1.6 كيلوغرام، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم فور ولادتهم، وتم نقل الأطفال الثلاثة إلى قسم العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، لافتاً إلى أن الأطفال غادروا المستشفى بعد الاطمئنان على صحتهم.