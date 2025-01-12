أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل أكثر من 14 ألفًا و700 حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود، بما في ذلك 66 حالة وفاة، في 20 دولة أفريقية من يناير 2024 حتى 5 يناير 2025.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، في بيان، أن التفشي المستمر للمرض يرجع إلى عدة أنواع من الفايروس، بما في ذلك المتغير «كلاد إل بي»، الذي ينتشر بشكل رئيسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة.

يذكر أنه تم اكتشاف المتغير الجديد لأول مرة في جنوب كيفو، إحدى المقاطعات الشرقية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ويقدر أنه ظهر في منتصف شهر سبتمبر 2023، وفقًا لتقرير سابق من منظمة الصحة العالمية.