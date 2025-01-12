كشفت دراسة حديثة، تأثيرات مثيرة للجدل لنجاح النساء المالي على العلاقات الزوجية، إذ أظهرت النتائج أن تحقيق النساء لاستقلالهن المالي أو تفوقهن في الكسب يُثير مشاعر الغضب والاستياء لدى بعض الأزواج.وأشارت الدراسة إلى أن هذا التأثير يعود في جانب منه إلى التحديات المرتبطة بالأدوار الاجتماعية التقليدية، إذ يُنظر إلى الرجل على أنه المسؤول الأول عن الإنفاق، بينما يُعتبر تفوق المرأة المالي تهديداً لهذه الصورة النمطية.الباحثون أوضحوا أن هذه الظاهرة قد تُسبّب توتراً في العلاقة الزوجية، خصوصاً إذا لم يتم التعامل معها بانفتاح وحوار يعزز الاحترام المتبادل بين الطرفين. وأوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في المفاهيم التقليدية حول الأدوار داخل الأسرة لتعزيز المساواة والشراكة الحقيقية.هذا الموضوع يسلط الضوء على أهمية كسر الحواجز الاجتماعية، وتحقيق التوازن العاطفي والمهني بين الأزواج في ظل تطور الأدوار الاقتصادية بين الجنسين.