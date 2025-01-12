كشفت دراسة حديثة تأثيرات الذكاء الاصطناعي المتزايدة على سوق العمل العالمي، إذ أشارت التقديرات إلى أن نحو 92 مليون وظيفة مهددة بالزوال في الأعوام المقبلة؛ بسبب الاعتماد المتزايد على التقنيات الذكية.وأوضحت الدراسة أن الوظائف الروتينية والمتكررة هي الأكثر عرضة للخطر، مع تحول الشركات إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف. في المقابل، ظهرت فرص عمل جديدة تتطلب مهارات تقنية وإبداعية تتماشى مع العصر الرقمي.الباحثون، دعوا الحكومات والمؤسسات إلى تبني سياسات تدعم تطوير المهارات الجديدة للعاملين، لتجنب أزمة بطالة عالمية محتملة، مؤكدين أهمية التعليم المستمر والتأهيل في مواجهة هذا التحول.هذا التحذير يُسلط الضوء على التحديات المستقبلية التي تفرضها الثورة التكنولوجية، والتي تستدعي توازناً بين الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وحماية الأيدي العاملة التقليدية.