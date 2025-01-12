في موقف غير معتاد، أثارت الإعلامية المصرية ياسمين عز، جدلاً واسعاً بعد أن بدت، ولأول مرة، منحازة للنساء وموجهة سهام النقد للرجال، في حلقة حديثة من برنامجها. عز، المعروفة بمواقفها الداعمة للرجال ووصاياها الشهيرة للنساء بالتعامل برقة مع أزواجهن، خالفت التوقعات هذه المرة، وهاجمت تصرفات رجالية وصفتها بأنها «غير مقبولة».الجمهور الذي تعود على تصريحاتها المثيرة للجدل؛ أشاد بعضه بجرأتها، بينما رأى آخرون أن «الاختلاف لا يزال يحمل نفس البصمة الجدلية التي عُرفت بها عز»، هل هو تحول حقيقي في أسلوب ياسمين، أم مجرد لحظة عابرة؟