تنفس اللبنانيون الصعداء أخيراً بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد، ليأتي الفن بدوره ليُعبّر عن نبض الشارع من خلال أغنية خاصة أبدع في غنائها رامي عياش بعنوان “يا قائدنا” أهداها إلى جوزيف عون.، مُوجهة إلى قائد الجيش اللبناني جوزيف عون. الأغنية حملت في كلماتها معاني التقدير لدور الجيش في الحفاظ على استقرار البلاد خلال الفترة الحرجة الماضية، ورسائل دعم لجهوده الوطنية.العمل الفني جاء بمثابة احتفاء بمرحلة جديدة من الأمل والاستقرار، حيث أظهر الفنانون في كلماتهم عبر منصات التواصل عمق ارتباطهم بدور الجيش ومؤسساته الوطنية، خاصة في اللحظات المفصلية من تاريخ لبنان.لاقى العمل تفاعلاً كبيراً بين اللبنانيين الذين وجدوا فيه تعبيراً صادقاً عن مشاعرهم في هذه المرحلة التاريخية، مؤكدين أن الفن يظل وسيلة قوية لتجسيد روح الوحدة والتطلع إلى مستقبل أفضل.ومن بين الفنانين المهنئين للرئيس العماد جوزيف عون، الفنانة نجوى كرم، وماجدة الرومى وراغب علامة ووائل كفوري.