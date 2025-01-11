نصحت هيئة الهلال الأحمر السعودي باتخاذ بعض الإجراءات للتمتع بشتاء صحي والوقاية من نزلات البرد، وأهمها أخذ لقاح الإنفلونزا، وغسل اليدين بانتظام، وتنظيف الأسطح، وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس.

وشددت الهيئة عبر حسابها على «X» اليوم (السبت)، على أهمية الغذاء الصحي وتناول أطعمة غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، مشيرة إلى أهمية التدفئة وارتداء ملابس دافئة وتناول وجبات ساخنة.

وأوضح الهلال الأحمر أهمية شرب الماء والسوائل الدافئة للحفاظ على ترطيب الجسم، وكذلك النشاط البدني وممارسة التمارين لتحسين المناعة والصحة النفسية.