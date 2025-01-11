التهمت حرائق لوس أنجليس، المشتعلة منذ الثلاثاء الماضي، العديد من الممتلكات العامة والخاصة، حيث دمرت ما يقرب من 10 آلاف منزل، وأجبرت عشرات الآلاف من الأشخاص على الفرار من منازلهم، بينهم العديد من مشاهير الفن والموسيقى.

ونشرت باريس هيلتون مقطع فيديو على «إنستغرام» لمنزلها المدمر في لوس أنجليس، وقالت: «كان هذا المنزل هو المكان الذي بنينا فيه الكثير من الذكريات الثمينة مع أطفالي الصغار»، موضحة أنها رأت منزلها يحترق على شاشة التلفزيون خلال البث المباشر للحرائق، مضيفة: «محطمة القلب بشكل يفوق الكلمات».

كما شاركت عارضة الأزياء كيلي تيلر، وزوجة الممثل مايلز تيلر، صوراً لمنزلهما قبل وبعد الحريق على «انستغرام»، حيث تحول المنزل إلى رماد ولم يتبق منه شيء.

وذكر الممثل كاري إلويس على «إنستغرام» أن منزل عائلته احترق بالكامل، لكن أفراد العائلة بأمان، حيث كتب: «للأسف فقدنا منزلنا ولكننا ممتنون لنجاتنا من هذا الحريق المدمر.. ممتن للبقاء على قيد الحياة».

فيما قال الممثل جيمس وودز في مقابلة مع شبكة «CNN»، إن منزله قد دمر بعد أن كان هو وعائلته في مركز الحريق وأجبروا على الإخلاء حاملين حقائب الملابس على ظهورهم.

كما فقد الممثل الحائز على جائزة الأوسكار جيف بريدجز، منزل عائلته في ماليبو إذ احترق بالكامل، وفقًا لصحيفة «هوليوود ريبورتر».

وجرى تداول بعض التقارير التي تشير إلى التهام الحريق منزل الممثل أنتوني هوبكنز، لكنه لم يعلق على الأمر حتى الآن. وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فقد احترق القصر الخاص بالفنان العالمي ميل جيبسون، إذ التهمت النيران قصره بالكامل ولم يتبق شيء منه.

وأعلنت الممثلة ماندي مور أنها غادرت منزلها الذي يقع في أكثر المناطق تضرراً قبل تعرضها لأي أذى، موضحة أن الجزء الرئيسي من منزلها لا يزال قائماً.

وعبّرت المغنية جيني أيكو، المرشحة لجائزة غرامي، عن حزنها العميق بعد فقدان منزلها في الحرائق، إذ قالت عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي: «لقد ذهبت أنا وأطفالي، لكن المنزل احترق وكل أغراضنا».

كما قال الممثل بيلي كريستال، في بيان، إن منزله الذي عاش فيه هو وزوجته لأكثر من 40 عاماً في باسيفيك باليسيد احترق، وعبر عن فظاعة الحرائق: «لا يمكن للكلمات أن تصف ضخامة الدمار الذي نشهده، نحن نتألم من أجل أصدقائنا وجيراننا الذين فقدوا أيضاً منازلهم وأعمالهم في هذه المأساة».

وأعلنت عائلة كارداشيان أيضاً أنها أخلت منازلها في مناطق هيدن هيلز وكالاباساس وسط الحرائق، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.