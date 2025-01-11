فجّرت وزارة النقل في كوريا الجنوبية، اليوم (السبت)، مفاجأة عن طائرة «جيجو إير» المنكوبة التي تحطمت في 29 ديسمبر، بتأكيدها إن الصندوقين الأسودين توقفا عن التسجيل قبل أربع دقائق فقط من الحادثة.

ويحتوي الصندوقان الأسودان، وهما مسجل بيانات الرحلة ومسجل صوت قمرة القيادة، على معلومات رئيسية حول الحادثة التي وقعت في مطار موان الدولي في كوريا الجنوبية وأدت إلى مقتل 179 شخصاً.

وأضافت إن مسجل صوت قمرة القيادة تم تحليله في بادئ الأمر في كوريا الجنوبية وعندما تبين أن البيانات مفقودة جرى إرساله إلى المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل لتحليله.

يذكر أن الحادثة وقعت عندما انحرفت طائرة الرحلة رقم 7سي2216 القادمة من بانكوك عاصمة تايلاند إلى مطار موان في جنوب غربي كوريا الجنوبية، وهي من طرز بوينغ 737-800، عن مدرج الهبوط لتصطدم بجدار وتتحول في لمح البصر إلى كرة من اللهب، فيما وصف بأسوأ كارثة طيران تشهدها كوريا الجنوبية على الإطلاق.