في فصل الشتاء، يمكن التخلص من دهون البطن بسهولة باتباع تغييرات بسيطة في نمط الحياة، ووفقاً لمنصة TATA 1mg فإن اتباع هذه الخطوات يعزز الصحة ويساعد على الحفاظ على الوزن.ممارسة التدريبات الشتوية كتمارين اليوغا أو التزلجشرب مشروبات دافئة مثل شاي الأعشاب أو ماء الليمونتناول أطعمة صحية مثل الخضراوات الجذرية والأطعمة الغنية بالأليافتقسيم الوجبات إلى كميات صغيرة ومتكررةالسيطرة على التوتر لتقليل تأثير هرمون الكورتيزول