في مقال نُشر على موقع (روسيا اليوم)، حذر الدكتور بايبينغ تشين، أخصائي الأعصاب، من أن الصداع قد يكون مؤشراً على حالات صحية خطيرة، مثل النزيف الدماغي أو الأورام السرطانية.وأشار الدكتور تشين إلى أهمية التمييز بين الصداع العادي والصداع؛ الذي قد يكون علامة على مشكلة صحية خطيرة، مؤكداً ضرورة استشارة الطبيب في حال ظهور أعراض غير معتادة أو مستمرة.وحدد الحالات وفق التالي:• ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب: إذ قد يكون الصداع نتيجة لضغط مرتفع على الأوعية الدموية.• التوتر النفسي: من أبرز أسباب الصداع المزمن.• مشكلات العمود الفقري: قد تسبب آلاماً تنتشر إلى الرأس.• الحالات الخطيرة: مثل نزيف في الدماغ أو تمدد الأوعية الدموية، التي تتطلب تدخلاً طبياً فورياً.