قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في اجتماعها اليوم (الخميس) برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الكويتي رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية فهد يوسف الصباح سحب وفقد الجنسية الكويتية من 4246 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية أن تفاصيل حالات سحب الجنسية جاءت كالآتي:

- فقد شهادة الجنسية الكويتية وفقاً للمواد (10 و11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1956 وتعديلاته وعددهم 20 حالة للازدواجية.

- سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقاً للمادة (21) (مكررا) و13 فقرة 1) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15) لسنة 1959 وتعديلاته وعددهم 86 حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريقة التبعية.

- سحب الجنسية الكويتية وفقاً للمواد (13 فقرة 4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته لعدد حالة واحدة (أولاد كويتية) (5 فقرة 2).

- سحب الجنسية الكويتية وفقاً للمادة (13 فقرة 4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته وعددهم (4136) حالة (مادة ثامنة) ينتمون إلى (54 دولة مختلفة).