أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم أن منطقة الحرائق في ولاية كاليفورنيا منطقة منكوبة، نتيجة للحرائق المدمرة التي تجتاح الولاية.

وقالت السكرتيرة الصحفية كارين جان بيير في بيان صحفي: «إن بايدن قرر البقاء في واشنطن لتوجيه الاستجابة الفيدرالية بشكل كامل، وذلك بعد زيارته لرجال الشرطة والإطفاء في لوس أنجلوس وموافقته على إعلان كارثة كبرى في كاليفورنيا».

واطلع الرئيس الأمريكي على تطورات الحرائق التي أجبرت السلطات على اتخاذ تدابير طارئة لمكافحة النيران المنتشرة بفعل الرياح القوية وتخصيص تمويل فيدرالي لدعم الإسكان المؤقت، وإصلاح المنازل، والقروض منخفضة التكلفة لتغطية الخسائر غير المؤمنة، إضافة إلى مساعدة حكومات الولايات والمحليات في مواجهة الأضرار.