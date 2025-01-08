كشف وزير الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عُمان الدكتور خلفان الشعيلي، عن تقدم خطط إنشاء مشروع «مترو» في السلطنة، مشيراً إلى أن المشروع وصل إلى مراحله النهائية في اتخاذ القرار.

وأوضح خلال إيجاز صحفي عقده الوزير في مسقط اليوم (الأربعاء)، أن «المترو» الذي يُعد جزءاً من الإستراتيجية الوطنية المكانية، من المتوقع أن يدخل حيز التشغيل بين عامي 2030 و2032، بناءً على قرارات الحكومة وظروف السوق. وأشار الدكتور الشعيلي إلى أن المشروع قد يستغرق حوالى عقد من الزمن حتى يكتمل، اعتماداً على اختيار الموردين والشركاء الاستثماريين. وشدد على أهمية مشروع النقل العام لمواكبة حجم النمو السكاني في مسقط، الذي يُتوقع أن ينمو إلى قرابة 2.8 مليون نسمة بحلول 2040.

وسلط الوزير الضوء على الإستراتيجية العمرانية في مختلف محافظات سلطنة عُمان ضمن رؤية «عُمان 2040» من خلال مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة لتنمية عمرانية مستدامة، وفي مقدمتها مدينة السُّلطان هيثم، ومدينة الثريا، ومشروع الخوير داون تاون.