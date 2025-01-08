أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأربعاء، حظر استخدام المواطنين والمواطنات البطاقة المدنية وثيقةً للتنقل بين دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في حال عدم صلاحية جواز السفر.

وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية تنبيهاً عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «x» بشأن القرار الوزاري رقم 2646 لسنة 2024 الذي يتعلق باستخدام البطاقة المدنية وثيقةً للتنقل بين دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية إن إحدى مواد القرار تنص على أنه لا يجوز السفر أو التنقل إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالبطاقة المدنية إذا لم يكن جواز السفر ساري المفعول أو في حال فقدانه لحين استخراج بدل فاقد أو صدور قرار بسحب الجواز بعد إعطائه. مشيرة إلى أن الحظر في الحالة الأخيرة يسري خلال الفترة التي يستغرقها استصدار قرار السحب على ألا تزيد هذه المدة عن أسبوعين.