أحال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الكويتي الدكتور نادر الجلال، اليوم (الأربعاء)، 13 ملفاً إلى النيابة العامة؛ لتقديمهم مستندات مخالفة للحقيقة أو قيامهم بتقديم شهادات علمية مزورة للحصول على معادلة الشهادة.

وقال الجلال إن ذلك يأتي في إطار التزام الوزارة بحماية النظام التعليمي في الكويت وضمان مصداقية الشهادات العلمية المقدمة من المؤسسات التعليمية الدولية. مضيفاً أنه تم اعتماد توصيات قطاع الشؤون القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأكد وزير التعليم العالي الكويتي أن مكافحة الشهادات العلمية المزورة هي جزء أساسي من مسؤولية الوزارة تجاه المواطن والمواطنين. لافتاً إلى عزمهم على الاستمرار في تعزيز ثقافة النزاهة الأكاديمية وتطبيق القانون على كل من تسول له نفسه المساس بمصداقية التعليم العالي.

وبين أن الوزارة لن تتساهل مع من ثبت تورطهم في الجرائم التي تمس سمعة الكويت الأكاديمية ولن تألو جهداً في تحقيق رؤيتها لبناء منظمة تعليمية متينة ومجتمع قائم على العلم والمعرفة والكفاءة والإبداع.