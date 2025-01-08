وسط رياح عاتية، أحالت حرائق الغابات منطقة ساحلية في لوس أنجليس إلى «جحيم» في غضون ساعات قليلة، ما اضطر أكثر من 30 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم من المنطقة التي يقطنها مشاهير الفن والموسيقى.

وانتشر حريق ثانٍ بسرعة، اليوم (الأربعاء)، على مسافة نحو 50 كيلومتراً من الساحل الأمريكي، ما أدى إلى تدمير العديد من المباني واحتراق ما يقرب من 3,000 فدان في منطقة باسيفيك باليساديس الراقية بين مدينتي سانتا مونيكا وماليبو الشاطئيتين.

وازدحمت الطرق السريعة بالهاربين من الحرائق، في وقت تصاعدت أعمدة اللهب والدخان في سماء لوس أنجليس مساء أمس (الثلاثاء).

وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم حالة الطوارئ مع عدم القدرة على احتواء الحرائق. وأفاد مسؤول في الإطفاء بأن أشخاصاً عدة أصيبوا في حريق باليساديس، بعضهم بحروق في الوجه واليدين.

وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية أن تهب رياح ساخنة وهي ظاهرة معروفة في الشتاء في ولاية كاليفورنيا، بسرعة تصل إلى 160 كيلومتراً في الساعة يومي الثلاثاء والأربعاء في المنطقة، ما يساهم في انتشار النيران بسرعة كبيرة وتشكيل «خطر قاتل».

وتوقع مختصون أن تكون هذه أقوى مرحلة من الرياح الساخنة في المنطقة منذ العام 2011، محذرين من خطر اندلاع حرائق «أكبر بكثير» مما كان عليه في تلك الفترة.