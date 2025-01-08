واصلت أجهزة الأمن الداخلية جهودها بشأن واقعة ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول بالظهير الصحراوي بدائرة قسم شرطة القطامية مُستخدمين سيارة نقل بمقطورة «محمل عليها كونتينر».

أسفرت الجهود عن تحديد وضبط باقي عناصر التشكيل (عاطلان -لهما معلومات جنائية- مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب بالاشتراك مع المُتهمين المضبوطين، وتم بإرشادهما ضبط سيارتين مُستخدمتين في الوقائع.

كما أمكن تحديد وضبط عميليهما (مقيمان بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة). وبلغ إجمالي المضبوطات (3 أطنان مواد بترولية - 25 ألف لتر سولار - كمية من الأدوات والأجهزة المستخدمة في نشاطهم - بندقيتان «آلية، خرطوش» وعدد من الطلقات).