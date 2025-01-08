كشف خبراء الصحة، أن لون اللسان يمكن أن يكون مؤشرًا مهمًا يكشف حالة الجسم الصحية. فاللون الطبيعي للسان هو الوردي، وأي تغيير في لونه قد يكون علامة على مشكلة صحية تتطلب الانتباه.وينصح الأطباء بالاهتمام بنظافة الفم، وتجنب العادات الضارة مثل التدخين، مع مراقبة أي تغييرات في لون أو ملمس اللسان. وفي حال استمر التغيير لفترة طويلة، يُفضل زيارة الطبيب للحصول على التشخيص المناسب.• اللسان الأبيض: قد يشير إلى عدوى فطرية مثل المبيضات الفموية أو جفاف الفم.• اللسان الأحمر: قد يدل على نقص فيتامين B12 أو التهاب اللسان.• اللسان الأصفر: غالبًا ما يكون ناتجًا عن تراكم البكتيريا، أو يرتبط بالتدخين.• اللسان الأسود أو البني: يُعزى إلى تراكم الفطريات، خصوصا لدى المدخنين.• اللسان الأزرق أو الأرجواني: قد يكون علامة على نقص الأكسجين في الدم، ويستدعي استشارة طبية عاجلة.