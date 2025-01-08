أحالت نيابة منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة المصرية، المخرج محمد سامي، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التعدي على مدير مركز صيانة سيارات بالضرب والقذف، مع تحديد جلسة 18 يناير الجاري لبدء المحاكمة.وبحسب «إرم نيوز»، تعود الواقعة إلى يوليو 2024، عندما تقدم مدير مركز الصيانة ببلاغ يتهم المخرج بالاعتداء عليه، ما تسبب له بإصابات جسدية، إضافة إلى الشتم والقذف.القضية بدأت عندما توجه محمد سامي إلى مركز الصيانة لتركيب طبقة حماية على سيارته التي تُقدر قيمتها بنحو 20 مليون جنيه. وعند استلام السيارة، لاحظ وجود خدوش وأتربة تحت الطبقة المثبتة، مما أثار غضبه وتسبب في مشادة مع مدير المركز تطورت إلى اشتباك بالأيدي.في المقابل، قام المخرج سامي، بتقديم بلاغ رسمي ضد مدير المركز بتهمة الإهمال وإتلاف سيارته، مما دفع الشرطة إلى تحويل القضية إلى النيابة العامة.ومن المنتظر أن تسلط جلسات المحاكمة الضوء على تفاصيل القضية وأطرافها، في انتظار إصدار الحكم.