أصدرت السلطات الصحية الأمريكية، تحذيرًا بشأن مادة الفورمالديهايد الكيميائية الموجودة في منتجات فرد الشعر، مشيرةً إلى أنها قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.عند استخدام هذه المنتجات وتطبيق الحرارة عليها، ينبعث غاز الفورمالديهايد، الذي يُستَنشَق، مما قد يسبب تهيجًا في العين والجهاز التنفسي، وفي حالات أسوأ، يزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الرأس والرقبة. وتزداد هذه المخاطر في الأماكن سيئة التهوية. لذلك، يُنصح بتوخي الحذر عند استخدام مثل هذه العلاجات والتأكد من توفر تهوية مناسبة.