استأنف مطار دمشق الدولي، اليوم (الثلاثاء)، حركة المغادرة والقدوم للطائرات بعد إعادة تأهيله بشكل شامل عقب سقوط النظام السابق. وقد شهد المطار عودة النشاط تدريجيًا وسط إجراءات فنية وأمنية ولوجستية أشرفت عليها السلطات الجديدة.

ووفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية» فإن: «المسؤولين عن هيئة الطيران المدني تفقدوا سير العمل في المطار، وقد تأكدوا من أن الأمور تجري بشكل سلس وسهل بعد استكمال جميع الإجراءات اللازمة لتشغيل المطار».

وأشارت إلى أن: «هذه الخطوة تؤكد أن الأجواء السورية أصبحت آمنة تمامًا لحركة الطيران، سواء الرحلات القادمة والمغادرة أو تلك التي تعبر الأجواء السورية كترانزيت».

وأوضحت أن «عودة حركة الطيران رسالة واضحة بأن الأوضاع الأمنية في سورية أصبحت مستقرة، بما يتيح للطائرات القدوم والمغادرة بشكل آمن».

وكانت السلطات السورية أعلنت، يوم السبت، أن مطار دمشق الدولي، وهو الأكبر في البلاد، سيستأنف اعتباراً من اليوم تسيير الرحلات الدولية من العاصمة وإليها، والتي توقفت عقب الإطاحة بالرئيس بشار الأسد الشهر الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي أشهد الصليبي قوله: «نعلن عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي من تاريخ 7 / 1 / 2025»، أي بعد قرابة شهر على سقوط حكم بشار الأسد.

وأضاف: «نطمئن شركات الطيران العربية والعالمية بأننا في مرحلة إعادة تأهيل كاملة لمطاري حلب ودمشق بمساعدة شركائنا كي يكونوا قادرين على استقبال الرحلات من جميع أنحاء العالم».

وكان المطار يستقبل خلال الفترة الماضية طائرات تنقل مساعدات دولية أو أخرى تقلّ مسؤولين أجانب، واستأنف تسيير الرحلات الداخلية في وقت سابق.

وكانت الخطوط القطرية أعلنت أنها ستستأنف اعتباراً من السابع من يناير، رحلاتها إلى دمشق التي توقفت عقب اندلاع النزاع في سورية قبل أكثر من 13 عاماً.