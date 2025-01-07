بعد مرور 5 سنوات على تفشي جائحة كورونا «كوفيد-19» القاتلة التي تسببت في وفاة أكثر من 7 ملايين شخص على مستوى العالم، شهدت الصين أخيرا ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بفايروس «اتش إم بي في» HMPV، ما أدى إلى اكتظاظ المستشفيات واتخاذ تدابير طارئة، وسط مخاوف عالمية من تكرار سيناريو كوفيد-19، الذي أدخل العالم في حالة من الشلل وفرض العزل على الملايين من البشر، مما كان له تداعيات صحية واقتصادية ونفسية على العالم أجمع.

وأثار انتشار فايروس HMPV مخاوف جدية من حدوث أزمة صحية أخرى بعد «كوفيد-19»، ما دفع الدول المجاورة إلى مراقبة الوضع عن كثب.

وتأتي أنباء تفشي «فايروس الالتهاب الرئوي البشري» بعد 5 سنوات من ظهور فايروس كوفيد-19 في مدينة ووهان الصينية، الذي تحول لاحقا إلى جائحة عالمية أسفرت عن وفاة أكثر من 7 ملايين شخص حول العالم، بحسب الإحصاءات الرسمية، وربما تكون أعداد الوفيات أكثر بسبب عدم الإبلاغ عن المرض في بعض الأماكن.