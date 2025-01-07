توصل مركز التحقيقات وبيانات حوادث الطيران بالقوات الجوية البرازيلية إلى فك شفرة مسجل البيانات (الصندوقين الأسودين) على متن طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية التي سقطت بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان، حسبما أعلن موقع «جي 1» البرازيلي نقلا عن مصادر في المركز.

وقالت المصادر: «انتهينا من استخراج وجمع والتحقق من البيانات من المسجلين». وفي الوقت نفسه، أشارت صحيفة «أو غلوبو» إلى أن المركز أرسل البيانات إلى سلطات كازاخستان.

وكانت طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية، تحطمت قبل 10 أيام، بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان بعد أن حولت مسارها من منطقة بجنوب روسيا تنتشر فيها أنظمة الدفاع الجوي التي تُستخدم في إسقاط الطائرات المسيرة الأوكرانية.

ولقي ما لا يقل عن 38 شخصا حتفهم في هذه الواقعة، بينما نجا 29 شخصا.

وأرسلت البرازيل ثلاثة محققين من القوات الجوية إلى كازاخستان للمشاركة في التحقيق.

وانحرفت رحلة الخطوط الجوية الأذربيجانية جيه2-8243 التي انطلقت من باكو عاصمة أذربيجان مئات الأميال عن مسارها المقرر إلى غروزني، في الشيشان بجنوب روسيا وتحطمت على الشاطئ المقابل لبحر قزوين على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات (1.8 ميل) من أكتاو في كازاخستان.

وسبب تغيير الطائرة مسارها لمئات الكيلومترات عبر بحر قزوين غير معروف.

وقالت هيئة مراقبة الطيران الروسية (روسافياتسيا)، قبل أيام، إن الطائرة قررت تغيير مسارها من وجهتها الأصلية في الشيشان وسط ضباب كثيف وتحذير محلي من طائرات مسيرة أوكرانية.

ولم يعرف بعد سبب الحادث الحقيقي بينما بدأ تحقيق رسمي.