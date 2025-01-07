يُعد الطقس البارد أكثر من مجرد تغير موسمي؛ فهو فرصة ذهبية لتعزيز صحة الإنسان من جوانب متعددة. ووفقًا لتقرير نشره موقع «NDTV»، يمكن للبرودة أن تساهم إيجابيًا في تحسين الحالة البدنية والعقلية، بشرط الاستفادة من الأنشطة المناسبة خلال هذه الفترة.أولى فوائد الطقس البارد تظهر في تقوية جهاز المناعة، حيث يعزز المشي في درجات الحرارة المنخفضة الدورة الدموية ويجعل الجسم أكثر قدرة على محاربة الأمراض الموسمية مثل نزلات البرد والإنفلونزا. هذا النشاط يحفز الجسم أيضًا على بذل مجهود إضافي للحفاظ على حرارته الأساسية، مما يؤدي إلى زيادة حرق السعرات الحرارية بشكل أكبر مقارنة بالأجواء المعتدلة.من الناحية النفسية، يساعد التعرض للضوء الطبيعي حتى في الأيام الغائمة على تخفيف أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي الذي يرتبط بفصل الشتاء. هذا الضوء الطبيعي يعزز من الحالة المزاجية ويقلل من مشاعر الاكتئاب المرتبطة بالطقس البارد.إضافة إلى ذلك، يُعد فصل الشتاء مناسبًا لتحسين صحة القلب، حيث تجعل درجات الحرارة الباردة النشاط البدني أكثر راحة وأقل إرهاقًا. كما أن الهواء المنعش في الشتاء يمكن أن ينشط الجسم ويحسن وظائف الرئتين، شريطة أن تكون جودة الهواء نقية.الطقس البارد أيضًا، يدعم مرونة المفاصل، حيث يساهم المشي في الحد من التصلب الناتج عن البرودة، ويُعتبر وسيلة لطيفة للحفاظ على النشاط دون إجهاد الجسم. علاوة على ذلك، يساعد المشي السريع في الهواء الطلق خلال الشتاء على تنظيم دورة النوم، مما يؤدي إلى تحسين جودة الراحة الليلية.يمنح الطقس البارد فرصة لتعزيز المرونة البدنية والعقلية، مع شعور بالإنجاز والثقة بالنفس. لذا، بدلاً من الانعزال خلال الشتاء، يمكن استثمار هذه الفترة للحفاظ على اللياقة والصحة العامة.- تعزيز المناعة- زيادة حرق السعرات الحرارية- تحسين الحالة النفسية- دعم صحة القلب والرئتين- مرونة المفاصل تحسين- جودة النوم