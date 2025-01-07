أطلق تطبيق واتساب، ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مسح المستندات ضوئياً باستخدام كاميرا التطبيق مباشرة، ومشاركتها بسهولة مع جهات الاتصال دون الحاجة لاستخدام تطبيقات خارجية. سابقاً، كان على المستخدمين الاعتماد على تطبيقات منفصلة لمسح المستندات، وحفظها، ثم مشاركتها كمرفق، لكن هذا التحديث يوفر الوقت والجهد عبر دمج العملية بالكامل داخل واتساب.الميزة الجديدة تُطرح تدريجياً، وقد يستغرق وصولها بعض الوقت لجميع المستخدمين. وحتى الآن لم يتم التأكيد على موعد توفرها على أنظمة التشغيل الأخرى.هذه الخطوة تعزز من تجربة استخدام واتساب، وتجعل التطبيق أكثر تكاملاً لخدمة احتياجات المستخدمين اليومية.- اضغط على زر «+» في الشريط السفلي- من 3 خيارات: «اختر من الملفات»- اختر «مستندات» من القائمة الظاهرة- انقر على «مسح المستند» اضغط على زر الغالق- بعد المسح يمكنك مشاركة المستند