كشف تقرير حديث نشره موقع «24.ae»، استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي بنجاح في الكشف المبكر عن مخاطر الانتحار، مما يُعد تطورًا كبيرًا في مجال الرعاية الصحية النفسية. وأظهرت الأبحاث أن هذه التقنية قادرة على تحليل البيانات الطبية والنفسية للمرضى بدقة فائقة، ما يساعد الأطباء في التعرف على الحالات الأكثر عرضة للخطر قبل وقوعه.الذكاء الاصطناعي يعتمد على خوارزميات متقدمة تقوم بتحليل الأنماط السلوكية والتاريخ الطبي للمرضى، بما في ذلك تحليل النصوص المكتوبة والمحادثات. ويُعد هذا النهج خطوة استباقية مهمة في التدخل السريع لمنع حوادث الانتحار.وأكد التقرير، أن دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة الرعاية الصحية يساعد في تقديم توصيات دقيقة للأطباء بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها لدعم المرضى. ومع استمرار تطوير هذه التقنيات يمكن أن تُحدث ثورة في التعامل مع الأمراض النفسية والحد من معدلات الانتحار عالميًا.يُذكر، أن هذه الابتكارات لا تهدف إلى استبدال الأطباء، بل تعمل كأداة مساعدة تُعزز من قدرتهم على تقديم رعاية نفسية أكثر فعالية، مما يجعل من الذكاء الاصطناعي حليفًا قويًا في إنقاذ الأرواح.