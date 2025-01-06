يعاني البعض من «ضباب الدماغ» بعد فترات العطلات، وهو شعور يؤثر على التركيز والذاكرة بسبب تغير الروتين وكثرة الاسترخاء. لتجاوز هذا الشعور واستعادة النشاط الذهني، هذه 5 نصائح فعّالة يمكنها تحسين الوظائف الذهنية والتغلب على آثار العطلات بسرعة وفعالية:
الحفاظ على نظام غذائي متوازن
ممارسة التمارين الرياضية بانتظام
الحصول على قسط كافٍ من النوم
تقليل التوتر بتقنيات الاسترخاء
تجنب الإفراط في الكافيين
الحفاظ على نظام غذائي متوازن
ممارسة التمارين الرياضية بانتظام
الحصول على قسط كافٍ من النوم
تقليل التوتر بتقنيات الاسترخاء
تجنب الإفراط في الكافيين