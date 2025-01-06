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«عكاظ» (جدة) OKAZ_online@
يعاني البعض من «ضباب الدماغ» بعد فترات العطلات، وهو شعور يؤثر على التركيز والذاكرة بسبب تغير الروتين وكثرة الاسترخاء. لتجاوز هذا الشعور واستعادة النشاط الذهني، هذه 5 نصائح فعّالة يمكنها تحسين الوظائف الذهنية والتغلب على آثار العطلات بسرعة وفعالية:

الحفاظ على نظام غذائي متوازن


ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

الحصول على قسط كافٍ من النوم

تقليل التوتر بتقنيات الاسترخاء

تجنب الإفراط في الكافيين