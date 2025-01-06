يعاني البعض من «ضباب الدماغ» بعد فترات العطلات، وهو شعور يؤثر على التركيز والذاكرة بسبب تغير الروتين وكثرة الاسترخاء. لتجاوز هذا الشعور واستعادة النشاط الذهني، هذه 5 نصائح فعّالة يمكنها تحسين الوظائف الذهنية والتغلب على آثار العطلات بسرعة وفعالية:الحفاظ على نظام غذائي متوازنممارسة التمارين الرياضية بانتظامالحصول على قسط كافٍ من النومتقليل التوتر بتقنيات الاسترخاءتجنب الإفراط في الكافيين