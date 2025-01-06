في الذكرى الخامسة لظهور فايروس كورونا المستجد في مدينة ووهان الصينية، تجدد القلق العالمي بشأن احتمالية ظهور أوبئة جديدة. منظمة الصحة العالمية دعت الصين إلى التعاون الكامل لتحديد منشأ الفايروس الأصلي، مؤكدة أهمية الشفافية العلمية في منع تفشي أوبئة مستقبلية.رغم أن لجنة دولية في 2021، أشارت إلى أن الفايروس قد يكون نشأ من الحيوانات البرية لا تزال هناك تساؤلات عالقة حول الأصل الدقيق للوباء. وفي سبتمبر الماضي، عززت دراسة علمية النظرية ذاتها، مستبعدة فرضية التسرب من مختبر.تُعد هذه التساؤلات جزءًا من جهود مستمرة لفهم أعمق لكيفية نشوء الجائحة، مع تسجيل أكثر من 777 مليون إصابة و7 ملايين وفاة رسمية حول العالم. ومع ذلك، تُقدر منظمة الصحة العالمية أن العدد الحقيقي للوفيات أعلى بكثير، ما يزيد من حدة المطالبات بالتعاون الدولي والشفافية.القلق يتصاعد حول إمكانية ظهور جائحة جديدة، ما يبرز أهمية الاستعدادات العالمية وتعزيز التنسيق العلمي بين الدول لتجنب كارثة صحية جديدة.