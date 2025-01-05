كشف باحثون في مجال الأمن السيبراني هجوما جديدا يحمل خطورة كبيرة يُعرف بـ«اختراق النقر المزدوج»، الذي يستهدف مئات الملايين من مستخدمي الإنترنت دون النظر إلى نوع المتصفح المستخدم، سواء كان كروم، إيدج، سفاري، أو غيرها. يعتمد هذا الهجوم على استغلال توقيت النقر المزدوج بالماوس، حيث يتم خداع المستخدم للنقر على عناصر خبيثة أثناء تصوره أنه ينفذ إجراءً آمناً. تُعرف هذه الطريقة باسم «الاختطاف بالنقر»، لكن النسخة الجديدة منها تتجاوز الحماية التقليدية الموجودة في المتصفحات.

يعمل الهجوم عبر تبديل سريع لعناصر واجهة المستخدم على الشاشة بين النقرات المزدوجة، مما يدفع الضحية لتأكيد إجراءات حساسة مثل تسجيل الدخول أو تفويض حساب دون أن يدرك أن النافذة التي يتفاعل معها قد تغيرت. هذه التقنية تمكن المتسللين من سرقة بيانات اعتماد المستخدم والوصول إلى الحسابات الشخصية على المنصات الرئيسية، بما في ذلك محافظ العملات الرقمية والهواتف الذكية المرتبطة بها.

ما يزيد من خطورة الهجوم هو أنه يعمل على أي موقع ويب تقريباً، ويعتمد على خداع الضحية ليقوم بالنقر على عناصر تبدو بريئة، لكنها في الواقع بوابة للاختراق. الأثر قد يكون كارثياً، حيث يمكن للمتسللين سرقة الحسابات، وتحويل الأموال، أو السيطرة الكاملة على الأجهزة.

للوقاية من هذا الهجوم الجديد ينصح الخبراء بعدم النقر المزدوج على أي روابط داخل مواقع الويب، خصوصاً في العمليات الحساسة. كما يُفضل توخي الحذر عند تسجيل الدخول أو تأكيد التفويضات. حتى الآن لا توجد تدابير حماية مباشرة من المتصفحات لهذا الهجوم، ما يجعل الوعي والتصرف بحذر هما أفضل وسائل الحماية.

يبعث هجوم «النقر المزدوج» رسالة قوية بأن التهديدات الإلكترونية تتطور باستمرار، ما يتطلب مزيداً من الحذر والتحديث المستمر للإجراءات الأمنية. كن يقظاً، فالنقر مرتين قد يُكلفك الكثير.

المواقع المستهدفة

• منصات التواصل الاجتماعي.

• خدمات البريد الإلكتروني.

• منصات العملات الرقمية.

• تطبيقات التسوق الإلكتروني.

• الخدمات المصرفية.

• تطبيقات الدخول الموحد (SSO).

• خدمات التخزين السحابي.

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