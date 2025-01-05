رغم سمعة آيفون بصفته جهازاً آمناً بفضل نظام iOS المحكم، إلا أنه يواجه تهديدات متزايدة مع ازدياد شعبيته في العمل والاستخدام الشخصي. ووفقاً لتقارير حديثة، تعرّض حوالى 19% من أجهزة iOS لهجمات تصيد احتيالي، مقارنة بـ10.9% من أجهزة أندرويد. السبب الرئيسي يكمن في الاستخدام الواسع لآيفون في المؤسسات، ما يجعله هدفاً مغرياً للقراصنة. أبرز أنواع التهديدات تشمل البرمجيات الخبيثة التي تستغل التطبيقات المزيفة لاختراق الأجهزة، والفايروسات التي تزداد خطورتها عند كسر حماية الجهاز (Jailbreaking)، وهجمات التصيد التي تعتمد على رسائل بريد إلكتروني أو روابط وهمية للحصول على معلومات حساسة. إضافة إلى ذلك، يمثل الاتصال بشبكات الواي فاي العامة خطراً كبيراً، إذ يمكن للقراصنة اعتراض البيانات المرسلة. كما تستغل بعض الهجمات الثغرات الأمنية في iOS أو التطبيقات غير المحدثة للوصول إلى البيانات. لتقليل المخاطر، يُنصح بتحديث نظام التشغيل والتطبيقات بانتظام، وتجنب تنزيل البرامج من مصادر غير موثوقة، واستخدام كلمات مرور قوية مع تفعيل ميزة التحقق الثنائي. كذلك، يجب الحذر عند الاتصال بشبكات الواي فاي العامة، ومراجعة الأذونات التي تطلبها التطبيقات. باتباع هذه الإجراءات، يمكن تقليل احتمالات التعرض لهذه الهجمات المتزايدة.