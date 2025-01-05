حقق فريق بحثي دولي إنجازاً مبتكراً بتطوير منسوجات إلكترونية مستدامة وقابلة للتحلل، تجمع بين التكنولوجيا والبيئة. المنسوجات الجديدة، التي أطلق عليها اسم «SWEET»، تدمج أجهزة استشعار وبطاريات في الأقمشة، لتتيح تطبيقات متنوعة في الأزياء، الملابس الرياضية، والرعاية الطبية.يتألف تصميم «SWEET» من ثلاث طبقات، تشمل قماشاً أساسياً مصنوعاً من نسيج «Tencel» القابل للتحلل، وعناصر إلكترونية من الجرافين وبوليمر موصل. أظهرت التجارب، بما فيها مراقبة معدل ضربات القلب ودرجة الحرارة باستخدام قفازات ذكية، توافق النتائج مع معايير الصناعة، مما يثبت أن الابتكار يمكن أن يجمع بين الاستدامة والوظائف التقنية.هذه الخطوة، تُبرز مستقبل الأزياء الذكية بلمسة بيئية، وتفتح آفاقاً جديدة لمواجهة تحديات النفايات الإلكترونية.