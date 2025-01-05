في تطور جديد، كشف الفنان المصري تامر حسني، حقيقة الأنباء المتداولة حول عودته لطليقته الفنانة المغربية بسمة بوسيل. ورغم النفي السابق لهذه الشائعات خلال لقاء تلفزيوني أثناء احتفاله بالعام الجديد، إلا أن حسني، أوضح في منشور عبر خاصية «ستوري» على إنستغرام ملابسات تصريحاته المثيرة للجدل، قائلاً، إنه لم يقرأ السؤال المطروح عليه بشكل كامل خلال اللقاء، إذ كان مكتوباً في ورقة ولم يوجه له مباشرة. وأضاف، أنه بمجرد رؤية كلمة «شائعات» في السؤال، رد بسرعة داعياً الجمهور إلى تجاهل الأخبار الكاذبة والتركيز على العام الجديد بالدعاء بالخير والسلام للجميع، خصوصاً البلدان العربية. وفي مقطع الفيديو الذي أعاد نشره عبر حسابه، اتضح أن السؤال كان حول إمكانية عودته لطليقته بسمة بوسيل، وإعطاء علاقتهما فرصة أخرى. حسني أكد، أن السؤال لم يكن موجهاً إليه بشكل علني احتراماً لخصوصيته. كما أعرب عن استغرابه من عرض مثل هذه الأسئلة الحساسة علناً، موجهاً نصيحة للصحافة بتجنب إثارة الجدل.