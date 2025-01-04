فيما ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة اليوم (السبت) إثيوبيا مخلفاً شقوقاً عميقة في الأرض، وانفجار براكين صغيرة، لا تزال السلطات تجري عملية إجلاء واسعة للمدنيين تخوفاً من توسع الزلزال.واستعرض ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي فيديوهات لشقوق أرضية وبراكين في مناطق متفرقة من مركز الزلزال، فيما قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال الذي ضرب إثيوبيا بلغت شدته 5.8 درجة.وأشار المركز إلى أن الزلزال وقع على بعد 142 كيلومترا شرقي أديس أبابا، وعلى عمق بلغ 10 كيلومترات، وكانت إثيوبيا قد تعرضت لسلسلة زلازل شديدة في الأيام القليلة الماضية.وتعرضت المنطقة نفسها إلى زلزال بقوة 5.5 درجة (الجمعة)، وسلسلة زلازل أقل قوة تجاوزت الثلاثين على مدى الأسبوع الماضي.وقالت الحكومة الإثيوبية إنها أجلت نحو 80 ألف شخص يقطنون في المناطق المتضررة، مشيرة إلى نقل الفئات الأكثر ضعفاً إلى ملاجئ مؤقتة، دون تحديد أعدادهم بدقة.وأشارت في بيان لها إلى أن الزلازل تتزايد في الحجم والوتيرة مما استدعى إرسال فرق خبراء لتقييم الأضرار، في حين قدر مسؤول في لجنة إدارة أخطار الكوارث الإثيوبية أن ما لا يقل عن ألفي شخص اضطروا لمغادرة منازلهم.