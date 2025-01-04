نجح فريق طبي إيراني في استخراج أكثر من 100 عبوة من المخدرات من معدة شاب يبلغ من العمر 22 عاماً، وفقاً لمسؤول بمستشفى مدينة بندر عباس مركز محافظة هرمزغان جنوبي إيران.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن رئيس المستشفى سعيد كاشاني، قوله إن هذا الشاب تعرض لحادثة في مدينة حاجي آباد في 27 من ديسمبر2024، ونُقِل إلى المركز الطبي الإقليمي، لكن بعد إجراء الفحوص الطبية تبين أنه مصاب، وكانت لديه عبوات مخدرة في معدته.

وأضاف أن المريض نُقِل إلى «مجمع للتدريب الطبي» وأجريت له عملية جراحية بسبب انخفاض مستوى وعيه وحاجته إلى طبيب أعصاب.

بدوره، قال الدكتور روانباخش، مدير فريق غرفة العمليات: «كان فريق غرفة العمليات يجري العمليات الجراحية ويزيل عبوات المخدرات أثناء الليل، التي بلغت أكثر من 100 عبوة وبلغ وزنها الإجمالي أكثر من كيلوغرام واحد».

وأضاف أن «المريض يرقد حالياً في قسم الرعاية الخاصة وحالته جيدة».