أعلنت السلطات في البيرو، (الجمعة)، مقتل 6 أشخاص على الأقلّ وفقدان 6 آخرين في حادثة سقوط حافلة كان على متنها نحو 30 راكباً في نهر بمنطقة الأنديز الوسطى.

وقالت وزارة الصحة إنّ الحادثة أسفرت أيضاً عن إصابة 15 شخصاً آخر بجروح استدعت نقلهم إلى مستشفى قريب للعلاج، بينما لم تتّضح في الحال أسبابه.

وكانت الحافلة متّجهة من العاصمة ليما إلى بومامبامبا (شمال) سقطت من ارتفاع 150 متراً قبل أن تنتهي في النهر في مقاطعة ماريسكال لوزورياغا بمنطقة أنكاش على بُعد نحو 430 كيلومتراً شمال شرق العاصمة.

والحافلة التابعة لشركة «كونتشوكوس إكسبرس» انشطرت إلى قسمين أثناء تدحرجها على المنحدر، بحسب صور نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي.