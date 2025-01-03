أفادت وسائل إعلام ألمانية اليوم (الجمعة) بتعطل المنظومة الحاسوبية التابعة للشرطة الألمانية المخصصة للتحقق من بيانات المسافرين في جميع المطارات، ما أدى إلى توقف حركة السفر في البلاد بشكل كامل.

ووفقًا لإعلام رسمي ألماني، فإن الشرطة الفيدرالية أكدت أن تعطل أنظمة الكمبيوتر أثر على جميع المطارات في ألمانيا، حيث تعيّن على الموظفين التحقق يدويًا من بيانات المسافرين، واستبعدت تعرض أنظمة المطارات لعملية قرصنة.

وذكرت صحيفة «دويتشه فيله» إن العطل اكتُشف صباح اليوم، حيث واجهت الأنظمة المستخدمة من قبل الشرطة الفيدرالية صعوبة في الاتصال بقواعد البيانات الرئيسية، وأدى ذلك إلى تأخير إجراءات التفتيش الأمني في عدة مطارات رئيسية بألمانيا، منها مطارات فرانكفورت وميونيخ وهامبورغ.

ولم تُصدر السلطات الألمانية حتى الآن بيانًا رسميًا يوضح سبب المشكلة أو مدى تأثيرها على الأمن العام، لكن وزير الداخلية الألماني أعرب عن قلقه من تأثير مثل هذه الأعطال التقنية على الكفاءة الأمنية في البلاد، وطالب بتحديث البنية التحتية الرقمية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.